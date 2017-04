Alemanha: Bayern de Munique sagra-se pentacampeão

O Bayern de Munique revalidou o título de campeão alemão de futebol ao golear este sábado o Wolfsburgo, por 6-0, em jogo a 31ª jornada da Bundesliga.

Com o derrapagem do Leipzig que empatou a zero com o Ingolstadt, o Bayern, orientado por Carlo Ancelotti, ficou com passadeira vermelha para revalidar o título de campeão alemão e não falhou.

David Alala (19m), Lewandowski (36m e 45m), Arjen Robben (66m), Thomas Mueller (80m) e Kimmich (85m) marcaram os golos da vitória da equipa onde alinha o português Renato Sanches, que foi suplente utilizado (entrou ao minuto 75 para o lugar de Thiago Alcantara) .

A três jornadas do fim da Bundesliga, os bávaros têm mais 10 pontos do que o Leipzig e 18 em relação ao Borussia Dortmund.