Alemanha é o principal destino das exportações do Luxemburgo

Cerca de 23% das exportações luxemburguesas têm como destino a Alemanha, o que faz deste país germânico o principal parceiro do Grão-Ducado em matéria de exportação de bens. O dado aparece hoje num relatório do Eurostat.

Bélgica, com 17%, e França, com 15%, completam o pódio dos principais parceiros do Luxemburgo, no segmento das exportações.

No sentido inverso, é da Bélgica que o Grão-Ducado importa a maior parte dos bens (29%), seguindo-se a Alemanha (24%) e a França (10%).

Os dados do gabinete europeu de estatística mostram também que 77% das importações do Luxemburgo provêm de um Estado-membro da União Europeia (UE).

Redação Latina