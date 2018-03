Alergias afetam cerca de 25% da população – estudo europeu

A população do Luxemburgo parece sofrer mais com alergias do que as de outros países europeus. Segundo um estudo europeu, as alergias afetam cerca de 25% da população do grão-ducado, uma taxa muito superior à média europeia de 16,9%.

Os dados foram apurados na sondagem europeia “European Health Interview Survey (EHIS)”, realizada em 2014, sobre a análise do estado de saúde dos europeus, e divulgados agora pelo STATEC.

O estudo conclui que, em 2014, um terço da população do grão-ducado afirmava, nesse ano, que sofria de uma ou várias doenças crónicas. As dores de costas são o problema mais comum, atingindo 29,8% da população. À semelhança das alergias, embora com uma diferença menos acentuada, a proporção de pessoas com problemas de costas é também superior à média dos restantes países do bloco europeu (23,2%).

Depois das dores nas costas, vêm então as alergias, seguidas das artroses que afetam 17,4% da população (mais de três pontos percentuais acima da média europeia).

O grão-ducado participou no inquérito europeu EHIS em 2014. Por cá, foram entrevistados 4.004 residentes, mulheres e homens, a partir dos 15 anos de idade. O inquérito europeu teve a participação do Ministério luxemburguês da Saúde e do Instituto Luxemburguês de Saúde (LIH).

Redação Latina