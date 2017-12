Alerta alimentar: Leite para bebés com salmonelas

Foram detetadas salmonelas em embalagens de leite para bebés “Milumel Bio” da marca Lactalis.

Foi a cadeia de supermercados Cora, onde o produto estava a ser vendido, que alertou as autoridades de segurança alimentar, para a existência de salmonelas.

A bactéria causa infeções tóxicas, que se traduzem em perturbações gastrointestinais, acompanhadas de febre, 48 horas depois do consumo do produto contaminado.

No Luxemburgo, este produto esteve à venda no supermercado Cora Foetz mas já foi retirada. No entanto foram vendidas algumas embalagens do leite contaminado, antes da sua retirada das prateleiras.

É por isso que as autoridades luxemburguesas de segurança alimentar recomendam aos consumidores que compraram o produto que não o consumam.

Referências do produto em questão:

Nome: Milumel Bio

Marca: Lactel

Unidade: 900 g

Prazos de validade: 27.04.2018, 24.05.2018, 12:09:2018, 06.01.2019, 03.02.2019.

N° do lote: 17C0012686, 17C0012844, 17C0012965, 17C0013595, 17C0013733

Origem: França

Redação Latina