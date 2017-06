Alerta amarelo devido a calor e previsão de trovoada

O Luxemburgo vai estar esta tarde sob alerta amarelo, devido à previsão de calor e de trovoada.

O serviço luxemburguês de meteorologia (MeteoLux) prevê que a temperatura máxima chegue aos 30 graus.

O alerta amarelo por causa do calor vai vigorar entre as 14:00 e as 17:00.

Há também um outro alerta amarelo, desta vez, devido à previsão de trovoada, queda de chuva e de granizo, com ventos que poderão atingir os 80 km/h.



Este segundo aviso amarelo estará em vigor entre as 14:00 e 21:00.

Redação Latina