Alerta de bomba em Schifflange – CFL

Há um alerta de bomba em Schifflange. Segundo os Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses (CFL), o incidente está a condicionar a circulação ferroviária entre Betemburgo e Esch-sur-Alzette, alertando para a possibilidade de atrasos e comboios cancelados entre Rodange e Esch.

Os utentes da ligação Betemburgo-Esch podem recorrer aos autocarros da linha 307. Os viajantes com partida do Luxemburgo podem optar pelos comboios com destino a Dippach, tendo acesso em Pétange aos comboios com destino a Differdange e Esch-sur-Alzette.

Redação Latina