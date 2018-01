Alerta laranja: Vento forte condiciona circulação nas estradas

O Luxemburgo está sob alerta laranja até às 13:00 devido ao vento forte que se faz sentir um pouco por todo o país.

Entretanto, o vento já está a afetar a circulação nas estradas, com a polícia a apelar à prudência dos automobilistas. Atenção às árvores caídas, bem como a sinais, material de construção e caixotes do lixo que tenham sido arrastados pelo vento para as faixas de rodagem.

Além do vento, a chuva cai com alguma intensidade em vários pontos do país, daí a polícia alertar ainda para o risco de piso escorregadio.

As previsões do instituto luxemburguês de meteorologia, MeteoLux, apontam para vento muito forte, com rajadas entre os 90 e os 110 km/h. Paralelamente, e até às 21:00, o grão-ducado está sob aviso amarelo também por causa do vento, que deverá atingir os 90 km/h.

Redação Latina (Foto: Lusa)