Embora o tempo esteja propício a banhos, a Administração da Gestão da Água proibiu os banhos e as atividades náuticas no lago de Weiswampach, tal como tinha acontecido na semana passada no lago Haute-Sûre.

Em causa está a proliferação de algas tóxicas (algas azuis), que podem representar um risco para a saúde das pessoas e dos animais.

A mesma entidade também proibiu o consumo de pescado proveniente do lago.

A interdição não abrange o lago de Remerschen.

Redação Latina (foto: visitluxembourg)