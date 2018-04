Alguns veem na liderança da CCPL um posto de visibilidade – Paula Martins (C/ÁUDIO)

A presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo (CCPL) assume que o congresso, marcado para o próximo dia 22, tem alguns meses de atraso.

Reagindo às críticas lançadas pelo atual membro do conselho e candidato à liderança da CCPL, Paula Martins diz que está surpreendida com a ‘acusação’ de Mário Lobo, adiantando que a organização do congresso foi uma tarefa que o próprio Mário Lobo assumiu mas que não levou até ao fim.

O que não surpreende Paula Martins é a pretensão de Mário Lobo chegar à presidência da CCPL.

Quanto à alegada falta de transparência na direção da CCPL, nomeadamente no que toca à aprovação dos relatórios de contas, Paula Martins assume o atraso, mas nega qualquer tipo de contabilidade opaca.

Paula Martins ainda não decidiu se é candidata à sua própria sucessão. Diz que quer ponderar com a família uma eventual recandidatura, já que o cargo exige muitas horas de trabalho voluntário.

Sendo a CCPL uma organização que funciona sob base do voluntariado, perguntamos a Paula Martins por que é que a função de presidente do organismo tem sido tão cobiçada nos últimos anos. A dirigente associativa considera que algumas pessoas devem ver aí uma forma de ganhar visibilidade pública.

Paula Martins é a atual presidente da CCPL, organismo que se reúne em congresso a 22 deste mês.

Redaçao Latina