Aliciamento de menores na Internet: 12 casos de ‘cibergrooming’ em 2016

A polícia recebeu, no ano passado, 12 queixas por assédio sexual de menores na Internet, o chamado cibergrooming.

O ministro da Justiça, Félix Braz, afirmou que o número de queixas por aliciamento de crianças na Internet tem crescido nos últimos anos.

As autoridades receberam uma queixa por ano, tanto em 2012 como em 2013. O número duplicou em 2014 e subiu para nove em 2015.

No que diz respeito às ações de sensibilização do Governo, sobre os riscos e abusos associados à Internet, o ministro da Justiça destaca o trabalho da polícia e das organizações BEE SECURE e CASES, que têm organizado várias campanhas de prevenção nas escolas do país.

O site “childprotection.lu” e o número de telefone gratuito 8002-1234 podem ser usados para denunciar casos de abuso sexual de menores e de pornografia infantil.

Redação Latina