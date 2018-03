Alterações aos serviços de emergência aprovadas por unanimidade

O Parlamento aprovou por unanimidade uma série de alterações aos serviços de emergência, que deverão entrar em vigor a 1 de julho deste ano.

Segundo o socialista Frank Arndt, relator do projeto de lei, o objetivo é reforçar os serviços, numa altura em que aumentam as intervenções e diminui o número de bombeiros voluntários.

Uma das principais novidades diz respeito à fusão entre a proteção civil, as 134 corporações de bombeiros das 102 comunas do país, os bombeiros profissionais da cidade do Luxemburgo e o serviço de urgência médica SAMU. Uma fusão que dará origem à nova ‘Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro’ (CGDIS).

Além disso, o texto cria também uma nova organização territorial em termos da intervenção dos serviços de emergência, para que todos os cidadãos tenham acesso a um serviço de qualidade. Assim, o país será subdividido em quatro zonas.

