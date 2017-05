“Amar Pelos Dois” de Salvador já chegou à Disney

O vídeo original foi publicado na plataforma em 2010 e chama-se “Thought of You”. O resultado já fez valer mais de 150 mil visualizações.

Um utilizador do Vimeo teve a brilhante ideia de juntar um vídeo animado de Ryan Woodward , um produtor de cinema norte-americano, com a música de Salvador Sobral.

Do mesmo autor da junção do vídeo em cima, a montagem que se segue junta a mesma música a um vídeo, de 2014, criado por Glen Keane, um antigo produtor de filmes de animação da Disney.

No seu original, intitula-se de “Duet”, e foi feito no âmbito do projeto Google’s I/O ATAP.

Veja em baixo: