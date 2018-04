Ameaças contra guardas prisionais nas redes sociais foram divulgadas por ex-reclusos

As ameaças contra guardas prisionais, divulgadas recentemente nas redes sociais, não foram publicadas por reclusos do Centro Penitenciário de Schrassig, mas sim por ex-reclusos e por um indivíduo em liberdade condicional.

A escalada da violência em Schrassig foi discutida no Parlamento a pedido dos deputados do CSV, na presença do ministro da Justiça e do diretor prisão. Sobre a questão do uso de telemóveis, que são proibidos na prisão, os responsáveis esclareceram que as mensagens não tiveram origem no interior do Centro Penitenciário.

Durante as discussões, o ministro da Justiça, Félix Braz, deixou claro que “a violência contra os guardas prisionais é intolerável”, ficando-se também a saber que foi interrompido o diálogo entre o governante e os reclusos.

Um diálogo que o ministro decidiu interromper e que só será retomado quando a situação acalmar, indica uma nota divulgada no site da Câmara dos Deputados.

A situação de violência contra os guardas prisionais foi denunciada na semana passada pela associação que representa estes profissionais (Association des Agents Pénitenciaires), que deu conta de ameaças de morte dirigidas aos guardas e de um aumento da violência física.

São cerca de 600 os reclusos atualmente detidos no Centro Penitenciário de Schrassig.

Redação Latina