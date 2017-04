Amicale e Racing tentam conquistar a Taça de Futsal

O Amicale Clervaux e o Racing do Luxemburgo disputam, na próxima segunda-feira de Páscoa, a grande final da Taça do Luxemburgo de Futsal.

Prevê-se um duelo empolgante, entre duas equipas que eliminaram adversários fortes, antes de chegarem à final.

O Racing é campeão da segunda liga e encerrou o campeonato sem ter registado qualquer derrota.

Por sua vez, o Amicale também se apurou para a final da Liga, depois de eliminar o Samba Seven ALSS, nas meias-finais do play-off do título, embora tenha sido na secretaria.

O duelo, que é disputado por muitos jogadores portugueses em ambas as equipas, vai começar às 19:00, no pavilhão Atert, em Bertrange.

Redação Latina