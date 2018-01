AMMD “absolutamente contra” mexidas no pagamento de consultas

A Associação de Médicos e Médicos Dentistas (AMMD) está “absolutamente contra” mexidas na forma de pagamento de consultas, como reivindica a petição lançada por Jill Sterba.

Após múltiplas tentativas, a Rádio Latina conseguiu finalmente obter uma reação por parte de Guillaume Streichen, secretário-geral da associação que representa os médicos e dentistas do Luxemburgo. No entanto, na mensagem escrita enviada à Rádio Latina, a entidade limita-se a manifestar a sua oposição, escusando-se a dar quaisquer outras explicações.

A discussão sobre este assunto saltou para a ribalta na sequência da petição pública 922, da autoria de Jill Sterba, que reivindica que os pacientes deixem de pagar as consultas médicas, na totalidade, passando apenas a avançar o valor que não é comparticipado. Algo que já acontece com os medicamentos aviados nas farmácias e com as sessões de fisioterapia.

O documento, disponível no site do Parlamento desde 22 de dezembro, atingiu o número mínimo exigido de assinaturas para ir a debate em apenas uma semana, contabilizando nesta altura mais de 7.000.

A petição de Jill Sterba pode ainda ser assinada até ao dia 2 de fevereiro. O debate no Parlamento deverá acontecer a 26 de fevereiro.

Redação Latina