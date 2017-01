Ana Paula Laborinho no Luxemburgo para discutir fecho dos cursos integrados

A presidente do Instituto Camões, Ana Paula Laborinho, está novamente no Luxemburgo para discutir o encerramento dos cursos integrados de português em Esch-sur-Alzette. A reunião tinha início marcado para as 08:00, no Ministério da Educação, segundo avançou esta manhã à Rádio Latina o secretário-geral do Sindicato dos Professores no Estrangeiro (SPE), Carlos Pato.

O encontro senta à mesma mesa responsáveis dos dois países na tentativa de se chegar a um consenso. A comissão escolar de Esch decretou em novembro o encerramento dos cursos integrados de português nas escolas da localidade, mas pais, associações e sindicatos reivindicam a manutenção das aulas.

Ainda na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, rejeitou a decisão da comuna de Esch, que descreve como “unilateral” e garantiu que as 2.800 crianças inscritas nestes cursos no Luxemburgo vão ter aulas de português.

A decisão de Esch-sur-Alzette afeta cerca de 500 alunos, que poderão ficar sem aulas integradas de português já a partir do próximo ano letivo.

