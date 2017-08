Andebol: Portugal organiza qualificação de acesso ao play-off para o Mundial de 2019

Portugal vai organizar os jogos do Grupo 4 da qualificação europeia de acesso ao play-off para o Mundial de 2019. O Kosovo, que tinha, em primeiro lugar, o direito de organizar, declinou esse direito.

Assim, de 12 a 14 de Janeiro, e a jogar em casa, Portugal vai defrontar Polónia, Chipre e Kosovo, num grupo em que só o primeiro classificado garante a passagem ao play-off, que se realizará entre 8 e 14 de Junho de 2018.

A qualificação dos grupos 1, 5 e 6 vai disputar-se no sistema casa-fora, nas datas previamente estabelecidas. O grupo 3 também se disputa em concentração, em Itália, de 12 a 14 de Janeiro, por acordo entre todas as federações envolvidas. A organização do Grupo 2 foi atribuída à Lituânia, também por recusa da primeira equipa a ter direito de organizar, a Geórgia.

A Dinamarca e a Alemanha já se encontram qualificadas para o Campeonato sendo que são as duas Federações organizadoras, assim como França, que detém o título de campeã do mundo.

O Campeonato do Mundo de 2019 será realizado em parceria entre a Alemanha e a Dinamarca, em janeiro de 2019 e contará com 24 equipas participantes.