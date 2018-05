Andy Schleck aponta Alex Kirsch como favorito à vitória no Skoda Tour 2018 (C/ÁUDIO)

A Volta ao Luxemburgo em Bicicleta arranca esta quarta-feira, com a disputa do prólogo de dois quilómetros e 300 metros na cidade do Luxemburgo.

O tiro de partida é dado às 19:00, no ‘boulevard’ Roosevelt, e a meta está instalada na praça Guillaume II.

Há 15 equipas em prova. Duas delas são luxemburguesas: a Leopard Pro Cycling e a Team Differdange-Losch.

O último luxemburguês a ganhar o Skoda Tour foi Frank Schleck, em 2009. Já o irmão mais novo de Frank, Andy Schleck – vencedor da Volta a França em 2010 – é agora presidente do comité de organização da Volta ao Luxemburgo.

Andy Schleck falou à Rádio Latina sobre os favoritos e incluiu o seu compatriota Alex Kirsch (da formação belga WB Aquaprotect Veranclassic) nesse lote.

Alex Kirsch é favorito a vencer a Volta ao Luxemburgo em Bicicleta, na opinião de Andy Schleck.

O Skoda Tour arranca esta tarde, às 19:00, com o prólogo de 2,3 km, na capital.

Redação Latina