ANELD preocupada com restrições no acesso de alunos locais às universidades francesas

A Associação Nacional dos Estudantes Luxemburgueses de Direito (ANELD) está preocupada com a crescente diminuição do número dos seus membros nas universidades francesas, resultante de algumas restrições impostas pelos estabelecimentos de ensino superior do país vizinho.

O novo comité da ANELD, presidido por Alexey Nickels, já fez saber que “quer sensibilizar o poder político do Luxemburgo” para esta situação.

Por outro lado a associação, que representa 850 membros, também quer “intensificar os laços com a Universidade do Luxemburgo, cujo ensino de qualidade atrai cada vez mais estudantes de direito”.

Redação Latina