Ano letivo nas escolas primárias vai arrancar sem falta de professores – Ministério

Há professores suficientes para garantir o arranque do novo ano letivo nas escolas primárias do Luxemburgo. A garantia é dada pelo Ministério da Educação a poucos dias da ‘rentrée’ escolar, que acrescenta que, neste ano letivo todas as turmas do ensino fundamental vão ter um diretor de turma.

Depois das críticas por parte dos sindicatos sobre a alegada falta de professores de substituição no ensino fundamental, o ministério liderado por Claude Meisch garante ter contratado o número de docentes necessário para assegurar o funcionamento escolar em todas as escolas do país. Aulas de apoio, de acolhimento e de substituição “serão asseguradas desde o início”, garante o ministério.

Dos novos recrutamentos, 146 pessoas vão integrar as direções das escolas, ficando encarregadas de assegurar substituições diárias e de média duração (como baixas médicas, por exemplo). Caso isso não seja necessário, ficarão à disposição das escolas para apoiar os diretores de turma no enquadramento dos alunos.

Outras 197 pessoas estarão disponíveis, a nível nacional, para substituições diárias ou de longa duração. A estas somam-se ainda 80 estagiários que poderão assegurar substituições a partir de meados do mês de outubro.

O ano letivo para os alunos do ensino fundamental arranca na próxima segunda-feira, dia 17 de setembro.

