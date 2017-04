Anselmo Ralph em concerto no Luxemburgo

Anselmo Ralph é um dos maiores nomes do momento da música kizomba.

Nascido em 1981 na Cidade de Luanda, Anselmo Ralph traz ao mundo uma mistura de muito ritmo, aplausos, luzes e cores em cada concerto que dá, em cada evento que protagoniza.

É hoje considerado uma das maiores referências musicais no seu género, e em cada nova música que lança consegue fazer o mundo render-se a seus pés.

No final do ano de 2016, Anselmo Ralph lançou o álbum Amor é Cego onde junta sonoridades como o R&B e o Afro Pop, composto por 15 canções, inclui duetos com Paulo Flores, Plutónio, Dream-boyz e Manda Chuva.

O Amor é Cego é um disco que vai querer ouvir!





Clique no <play> para reproduzir