Antiga casa de Prince está à venda

A antiga residência de Prince, em Toronto, Canadá, está à venda por quase 12 milhões de euros.

A casa foi, entre 2001 e 2006, ocupada pelo artista e pela sua mulher Manuela Testolini. Há cerca de dois anos, a casa estava avaliada em quase 9 milhões de euros.

Com mais de mil metros quadrados, a residência, que se apresenta com colunas clássica na entrada, conta com sala de jantar, lounge, pelo menos um closet com bastante espaço para sapatos e outros acessórios, academia com sauna, quadra de tênis, piscina e carpetes roxos no porão.

Pode ver as imagens em baixo:

(Foto principal: New York Daily News / Fotos slide: Billboard)