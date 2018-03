Antigo jogador do Basket Esch morre aos 26 anos

O norte-americano Zeke Upshaw, antigo jogador do Basket Esch, morreu ontem nos Estados Unidos da América (EUA), dois dias depois de ter desmaiado em campo, durante um jogo com os Long Island Nets. A notícia é avançada pela imprensa nacional e internacional.

Upshaw alinhava pelos Grand Rapids Drive, na Liga NBA G – um campeonato de preparação para a NBA –, onde chegou depois de uma passagem pelo estrangeiro, mais concretamente pela Eslovénia e pelo Luxemburgo.

De acordo com um comunicado da mãe do atleta, citado por vários meios de comunicação, incluindo o canal desportivo ESPN, Zeke Upshaw “morreu na segunda-feira de manhã, após os múltiplos esforços da equipa médica do hospital Spectrum Health, em Grand Rapids, no Michigan”.

Redação Latina (Foto: sportscanyon.com)