António Costa recebido com honras militares

O primeiro-ministro português, António Costa, chega esta manhã ao Luxemburgo, para a sua primeira visita oficial ao Grão-Ducado, na qualidade de líder do Executivo.

Costa é recebido com honras militares na praça Clairefontaine, na cidade do Luxemburgo, por volta das 10:00.

Depois é recebido, em audiência, pelo Grão-Duque Henri, antes de se reunir com o seu homólogo, Xavier Bettel.

Para a tarde, está agendada uma visita à Câmara dos Deputados, onde António Costa é recebido pelo respetivo presidente, Mars Di Bartolomeo, também ele socialista .

Esta é uma das visitas governamentais portuguesas mais completas de sempre, com uma agenda repleta, orientada, sobretudo, para as relações bilaterais do futuro.

O programa inclui a assinatura de vários acordos, em prol de várias start-up criativas, nas áreas do turismo e da indústria espacial.

Costa é acompanhado pelo ministro da Economia, Caldeira Cabral, pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Manuel Heitor, e pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.

A agenda inclui, ainda, encontros na comuna de Differdange, com o ministro da Justiça – o lusodescendente Félix Braz – e com o burgomestre Roberto Traversini, onde sobressai uma visita ao «hub criativo 1535°».

Costa só regressa a Portugal depois de se avistar com representantes da comunidade portuguesa radicada neste país. Este encontro tem lugar no Cercle Cité, no centro da capital, a partir das 18:30.

