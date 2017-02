António Costa virá ao Luxemburgo firmar protocolos de cooperação – Caldeira Cabral (C/ÁUDIO)

O primeiro-ministro português, António Costa, virá “dentro de meses” ao Luxemburgo firmar vários protocolos de cooperação económica entre os Governos de Portugal e do Grão-Ducado.

O anúncio da vinda do chefe do Executivo português ao Luxemburgo foi comunicado à Rádio Latina pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, que esteve ontem no Luxemburgo para uma visita relâmpago de cerca de seis horas.

Uma visita que, no fundo, serviu para preparar a vinda de António Costa ao Grão-Ducado. Só nessa altura serão assinados os protocolos.

Sem adiantar pormenores sobre os futuros protocolos que visam reforçar os laços económicos entre os dois países, Caldeira Cabral diz, contudo, que há um grande interesse nas áreas do turismo e das tecnologias de informação e de comunicação (TIC).

Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia português, em declarações à Rádio Latina, no rescaldo da visita de ontem ao Luxemburgo.

Redação Latina