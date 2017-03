António Costa de visita ao Luxemburgo a 5 de abril

Já é conhecida a data da visita de trabalho de António Costa ao Luxemburgo. Será no dia 5 de abril, segundo confirmou esta manhã, o Serviço de Informação e Imprensa do Governo (SIP).

Tal como a Rádio Latina tinha avançado, o primeiro-ministro português vem ao Grão-Ducado no início do próximo mês. Uma visita que será aproveitada para rubricar o memorando de entendimento sobre o futuro do ensino de português no Luxemburgo, acordado no passado dia 3 de março, em Lisboa, entre os dois países.

António Costa vai ser recebido com honras militares na praça Clairefontaine, na quarta-feira, dia 5 de abril, por volta das 10:00.

Será depois recebido em audiência pelo Grão-Duque Henri. A que se segue uma reunião com o seu homólogo luxemburguês, Xavier Bettel.

Da parte da tarde, está agendada uma deslocação à Câmara dos Deputados, onde António Costa será acolhido pelo presidente do Parlamento, o também socialista Mars Di Bartolomeo.

Por último, está marcada uma visita ao prédio criativo 1535° em Differdange.

Redação Latina