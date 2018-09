António Gamito será o próximo Embaixador de Portugal no Luxemburgo

António Gamito. É este o nome do próximo Embaixador de Portugal no Luxemburgo. A informação foi revelada esta tarde à Rádio Latina pelo embaixador cessante, Carlos Pereira Marques.

António Gamito é diretor executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, com sede em Lisboa, desde 2016. Foi também Embaixador de Portugal em Argel, na Argélia.

A “passagem de testemunho” deverá acontecer antes do final deste mês, algo que está apenas dependente da publicação do decreto em Diário da República.

Carlos Pereira Marques chegou ao Luxemburgo há cerca de três anos e meio. Depois do grão-ducado, vai assumir outro posto diplomático, desta vez em Nova Deli, na Índia.

Redação Latina