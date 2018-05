Anunciada em breve a data da entrada em serviço do novo troço do elétrico

O elétrico da cidade do Luxemburgo vai ligar, em breve, Kirchberg à Place de l’Etoile.

A fase de testes do novo troço já começou e decorreu sem incidentes, de acordo com a LuxTram, a empresa responsável pela construção da rede do elétrico.

A data da entrada em serviço do novo traçado será divulgada em breve. O anúncio será feito numa conferência de imprensa marcada para 4 de junho, com o ministro do Desenvolvimento Sustentável, François Bausch, e a burgomestre da capital, Lydie Polfer.

A fase de testes arrancou na segunda-feira, com a primeira passagem da carruagem pela Ponte Vermelha. Os testes prosseguem, gradualmente, até à Place de l’Etoile.

Na conferência de imprensa de 4 de junho, será também apresentada a técnica que permite às carruagens circular de forma autónoma, sem linha aérea de contacto entre as estações.

Nesse dia, a estação “Theater” será palco de uma demonstração, “em direto”.

Redação Latina (Foto: Luxtram)