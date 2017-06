Apanhou ladrões em flagrante e avançou de carro contra eles

Ao entrar em casa de carro, encontrou dois ladrões em flagrante a sair com os bens roubados. A reação foi de avançar de carro contra os assaltantes.

Uma vivenda no Paraguai foi alvo de um assalto que foi filmado de vários ângulos por várias câmaras instaladas na casa. Nas imagens, vê-se o momento em que o dono chega a casa e apanha a dupla a fugir com o material furtado.

Sem rodeios, investe contra os ladrões e atropela um deles e ainda abalroa o carro em que tentavam escapar.

Veja no vídeo, em baixo, imagens de dentro da casa, da garagem, da rua e entrada da frente e vista a partir do interior do carro do proprietário: