Apenas 300 carros a gás natural no Luxemburgo – ministro

Há apenas 321 carros a gás natural no Luxemburgo, de acordo com o ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas, François Bausch.

Na resposta a questões dos deputados André Bauler e Max Hahn, do DP, o ministro lembra que no país existe um total de seis pontos de venda deste tipo de veículos.

Segundo François Bausch, o projeto de instalação de dois pontos de venda suplementares, lançado em 2013, acabou por ser abandonado face à fraca utilização da infraestrutura de abastecimento.

O governante acrescenta que os operadores das estações de serviço de gás natural já confirmaram que não tencionam continuar a expansão da rede. Em causa está a “situação económica pouco favorável”, apesar dos esforços comerciais para fazer deste gás “um combustível alternativo no mercado luxemburguês”.

Apesar de a adesão ser baixa, Bausch aproveita para sublinhar que os motores a gás natural são “uma tecnologia de transição para a descarbonização do setor dos transportes”.

Redação Latina