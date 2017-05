Apenas 33% dos trabalhadores nunca tiveram problemas de saúde – Estudo

Apenas 33% dos trabalhadores dizem nunca ter tido problemas de saúde, segundo a última edição do Índice de Qualidade do Trabalho, elaborado pela Câmara dos Assalariados e pela Universidade do Luxemburgo.

De acordo com o estudo, 37,6% dos trabalhadores sondados indicam que é raro adoecerem, enquanto para 18,8% isso acontece “às vezes”. Já 7,7% declaram estar “frequentemente” doentes e 2,9% “quase sempre”.

O Índice de Qualidade do Trabalho mostra que as dores de costas são o problema de saúde mais comum, seguindo-se as insónias e as dores de cabeça.

Sobre as dificuldades relacionadas com o sono, o relatório da Câmara dos Assalariados revela que os trabalhadores dormem, em média, 6,6 horas por noite. Os mais jovens, dos 16 aos 24 anos,tendem a dormir ligeiramente mais, com a média a rondar as 6,8 horas.

