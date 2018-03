Apoio ao reemprego: Estado compensa perdas de salário

O Estado compromete-se a compensar as perdas de salário aquando de uma reclassificação profissional. Uma lei que vai ser alterada. Em causa está a reforma sobre o apoio ao reemprego que visa facilitar a reinserção no mercado de trabalho, que o Parlamento acaba de aprovar.

Quem aceitar um posto de trabalho com um ordenado inferior ao emprego precedente, o Estado compensa a diferença, até 90% do montante do salário anterior, e isto, durante um período de quatro anos.

Com as mexidas na lei, o Governo pretende prevenir eventuais abusos por parte dos empregadores. Patrões que recorrem a este tipo de mão de obra, pagando apenas o ordenado mínimo, quando o salário anterior do trabalhador era muito mais importante.

Cabe ao Fundo para o Emprego compensar as perdas de salário até um teto máximo de três vezes e meia o salário social mínimo. Mas, no futuro, este Fundo só deverá comparticipar metade do montante concedido pelo empregador.

Esta futura lei visa também limitar o auxílio público ao reemprego a pessoas com mais de 45 anos que tenham perdido o emprego na sequência de um despedimento coletivo, de uma falência ou que beneficiem de um ‘plano de manutenção no emprego’.

O projeto de lei (7086), que altera o Código do Trabalho, foi aprovado, esta terça-feira, com 58 votos a favor (DP/LSAP/Déi Gréng/CSV/ ADR) e duas abstenções dos deputados do Déi Lénk (A Esquerda).

Redação Latina