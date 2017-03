Apresentadora da Fox News sugere que Snoop Dogg devia ser assassinado

O teledisco “Lavender”, do Snoop Dogg, em que o cantor aponta e dispara uma arma [de brincar] a um palhaço vestido como o presidente norte-americano, está a causar muita polémica.

No dia a seguir ao lançamento do vídeo nas redes, o próprio Donald Trump utilizou o Twitter para responder a Snoop Dogg dizendo que se fosse com o presidente Obama, o rapper já estaria preso (veja aqui).

A polémica está instalada e as críticas continuam ao ponto de a apresentadora da Fox News, Kimberly Guifoyle, dizer que Snoop Dogg devia ser assassinado pelos serviços secretos do país.

“Seria fantástico que eles tivessem uma visita dos agentes [secretos] federais. Ver o quão duros e o quão gangsters seriam eles nessa circunstância”, disse a pivot.

Veja o vídeo em baixo (excerto de 5:39 da emissão da Fox News em inglês, não legendado):

(Foto: John Salangsang/Invision/AP)