ArcelorMittal anuncia venda da unidade de Dudelange ao Liberty House Group

A ArcelorMittal acaba de anunciar, em comunicado, a venda da sua unidade em Dudelange ao Liberty House Group.

Ao mesmo tempo, a gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, revela que também cede a unidade de acabamentos em Liège e, deste modo, “finaliza a venda de ativos decidida com a Comissão Europeia no quadro da aquisição da Ilva”, seguindo “a preferência manifestada pela Comissão por um comprador único para o conjunto dos ativos”.

No documento, a ArcelorMittal recorda que já fora estabelecido acordo com o Liberty House Group para a venda de unidades na República, Roménia, Macedónia e Itália, conforme anunciou no passado dia 12 de outubro.

A empresa relembra que o negócio está ainda sujeito “a aprovações internas e por parte da Comissão Europeia, bem como dos procedimentos de consultas dos comités de empresa locais”.

