ArcelorMittal chega a acordo para venda de quatro fábricas

A ArcelorMittal revelou, através de comunicado, que chegou a acordo com o Liberty House Group para a venda de quatro fábricas. Quanto à de Dudelange, o gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, adianta que “prosseguem as negociações”.

O acordo cagora alcançado abrange unidades fabris na República Checa, Roménia, Macedónia e Itália, as quais fazem parte “do plano de desinvestimento que a empresa estabeleceu com a Comissão Europeia” no quadro da investigação a propósito da compra da italiana Ilva. Vendas que estão sujeitas “à finalização da compra da Ilva e também à aprovação por parte da Comissão Europeia”.

Num comunicado divulgado hoje, o grupo relembra que “prosseguem as negociações para a venda de outras unidades como são os casos da ArcelorMittal Dudelange, no Luxemburgo, e de várias linhas de produção em Liège, na Bélgica”.

Redação Latina/Contacto