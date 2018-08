ArcelorMittal/Ilva: Étienne Schneider esclarece razões do inquérito lançado pelo Governo italiano

O inquérito que o Governo italiano tem em curso sobre a compra do grupo Ilva pela ArcelorMittal não se prende com alegadas irregularidades cometidas pelo gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo. Em causa estão “possíveis anomalias” no processo conduzido pelo anterior Governo transalpino. A garantia é do ministro da Economia.

Recorde-se que o atual Executivo italiano levantou algumas reservas quanto à aquisição do Ilva pela ArcelorMittal, algo que adiou a concretização do negócio. As conclusões desse inquérito – a cargo da Autoridade Nacional Anti-Corrupção italiana (ANAC) – deverão ser conhecidas em breve, podendo a operação ser validada a 15 de setembro.

De referir que, para poder adquirir o grupo Ilva, as regras europeias da concorrência obrigam a ArcelorMittal a desfazer-se de algumas fábricas, entre as quais a de Dudelange.

Sabe-se, nesta altura, que pelo menos uma empresa, a alemã Salzgitter, já fez uma oferta para comprar a unidade de produção luxemburguesa. Os nomes das restantes empresas não foram revelados.

Étienne Schneider confirmou também que a venda da fábrica de Dudelange só avança se a aquisição do grupo Ilva se concretizar.

Redação Latina