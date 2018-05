ArcelorMittal/Ilva: Étienne Schneider “surpreendido” com decisão de Bruxelas

Foi com surpresa que o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia recebeu hoje a notícia de que a Comissão Europeia autoriza, mediante algumas condições, que a ArcelorMittal proceda à compra do grupo italiano Ilva.

Trocada por miúdos, esta decisão significa que o gigante mundial do aço, com sede no Luxemburgo, terá de se separar de outras unidades fabris, por causa das regras de concorrência da União Europeia (UE). A fábrica de Dudelange deverá ser uma delas.

Em comunicado, Étienne Schneider diz-se “surpreendido com a rapidez da decisão tomada pela Comissão Juncker, que tinha anunciado querer efetuar um inquérito aprofundado” sobre o caso.

O vice-primeiro-ministro “lamenta fortemente” que a fábrica de Dudelange tenha de deixar o grupo ArcelorMittal, passando para as mãos de desconhecidos. Schneider lamenta ainda que esta decisão do Executivo comunitário venha criar “grandes incertezas” entre os trabalhadores quanto à segurança dos seus postos e condições de trabalho.

Na mesma nota, o ministro da Economia faz ainda saber que terá uma reunião na próxima quarta-feira com Aditya Mittal, diretor financeiro da ArcelorMittal, para discutir o futuro da fábrica luxemburguesa.

Redação Latina