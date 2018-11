ArcelorMittal: LCGB pede reunião de urgência

O sindicato LCGB pediu hoje a convocação de uma reunião tripartida de urgência sobre o setor da siderurgia, na sequência do anúncio da ArcelorMittal sobre a venda da fábrica de Dudelange ao Liberty House Group.

Dois dias depois de ter alertado para os riscos da eventual venda da unidade fabril ao grupo indiano, a central sindical lamenta agora que a ArcelorMittal tenha avançado com o projeto e lança um apelo ao futuro Governo para que proteja o futuro dos cerca de 300 trabalhadores da fábrica luxemburguesa.

Em causa está o facto, diz o sindicato, de se tratar de um fundo financeiro e não de uma empresa puramente focada na indústria, algo que poderá comprometer o futuro da fábrica luxemburguesa.

A estrutura sindical questiona também o crescimento do Liberty House, sublinhando que, desde 2015, a empresa “se desenvolveu a um ritmo vertiginoso e inexplicável”. “Em quatro anos, o grupo passou de 1.500 empregados para cerca de 26.000”, alerta o sindicato, que está preocupado com este desenvolvimento face às dúvidas em torno “da origem dos fundos financeiros que permitiram esta ascensão fulgurante”. Outro dos problemas levantados pela LCGB diz respeito aos alegados laços entre o Liberty House e a própria família Mittal.

Segundo o anúncio feito, o acordo entre a ArcelorMittal e o Liberty House abrange também a de Liège, na Bélgica, e outras unidades fabris em quatro países europeus.

Perante as várias dúvidas que pairam no ar, a LCGB decidiu reunir-se com o sindicato belga CSC para continuar as discussões sobre o caso. Além disso, enviará à Comissão Europeia uma carta a denunciar a situação. Ainda esta tarde, o sindicato deverá reunir-se com a direção da ArcelorMital para exigir mais esclarecimentos sobre o caso.

