ArcelorMittal: LCGB preocupado com potencial comprador da fábrica de Dudelange

O sindicato LCGB está preocupado com o futuro da fábrica da ArcelorMittal em Dudelange. Em causa está a aparição de um novo potencial comprador.

De acordo com a central sindical, a Liberty Steel, do grupo Liberty House, está de olhos postos nas fábricas de Liège e de Dudelange e já chegou a acordo com a ArcelorMital para a aquisição de quatro fábricas do gigante mundial do aço na República Checa, Roménia, Macedónia e Itália.

Ora, para a LCGB, a notícia pode significar um “destino totalmente diferente” para a unidade fabril de Dudelange. Em comunicado, o sindicato emite reservas quanto à origem dos fundos financeiros da Liberty Steel e ao facto de a empresa de origem indiana ser muito próxima da família Mittal. É esta razão que leva a central sindical a recear que haja outros interesses em jogo.

Recorde-se que as regras europeias da concorrência obrigam a ArcelorMittal a separar-se de algumas unidades de produção para poder adquirir o grupo Ilva. A de Dudelange é uma delas.

Redação Latina (foto: Lex Kleren)