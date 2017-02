Aretha Franklin anuncia reforma e promete último disco

Aretha Franklin anunciou, esta quinta-feira, que vai reformar-se no decorrer deste ano mas só depois de lançar um disco com produção de Stevie Wonder.

“Vou reformar-me este ano”, disse a Rainha da Soul em entrevista a um canal de televisão norte-americano da cadeia NBC, citada pela Agência Lusa. “Este será o meu último ano nos palcos. Vou gravar mas este será o último ano em concerto. É isto”, concluiu a voz de “Natural Woman”.

Aretha adiantou, ainda, que irá “fazer fazer coisas selecionadas, uma por mês, durante seis meses ao longo do ano”. Os netos estão a acabar a faculdade e a artista quer passar tempo com eles.

Com 56 anos de carreira, Aretha Franklin está ansiosa por ir para estúdio para começar a produzir o novo álbum, com Stevie Wonder. As gravações deverão começar em setembro.

Para Franklin, a novidade é agridoce: “É o que fiz a vida inteira”, disse. Não se vê a “ficar sentada sem fazer nada”, por isso pretende ficar a manter “um ou dois concertos por mês ou assim”, fruto de 56 anos de uma carreira “extremamente ativa”. E completou: “vou sentir-me satisfeita, mas não vou para um sítio sentar-me sem fazer nada. Isso também não seria bom”.

A cumprir 75 anos de idade em 2017, Aretha Franklin é classificada como a “Rainha da Soul” e tem sofrido vários problemas de saúde em tempos recentes.

Ao longo da carreira já recebeu 18 Grammys, de acordo com a biografia oficial, o último dos quais em 2008 por um dueto com Mary J. Blige no tema “Never Gonna Break My Faith”.