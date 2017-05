Ariana Grande junta grandes artistas para concerto de tributo a Manchester

Ariana Grande vai regressar a Londres para um concerto em homenagem às vítimas do atentado de Manchester e convidou grandes nomes da música.

Entre os nomes, destacam-se Coldplay, One Direction, Take That e artistas como Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cirus, Usher e Pharrell Williams.

Segundo avança a BBC, vários artistas e bandas decidiram juntar-se à cantora norte-americana marcando presença no próximo domingo, dia 4, no Emirates Old Trafford Cricket Ground, com capacidade para 50 mil pessoas.

Ontem (30/05) Ariana partilhou um cartaz do concerto.