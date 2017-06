Ariana Grande faz tatuagem em homenagem a Manchester

No passado domingo, Ariana Grande juntou nomes como Pharrell Williams, Miley Cyrus, Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Robbie Williams, Justin Bieber, entre outros, para homenagear as 22 pessoas que perderam a vida no ataque terrorista em Manchester.

Além de ter contado com momentos muito emocionantes (recorde aqui o tema ‘Over The Rainbow’, de Israel Kamakawiwo’ole, interpretado por Ariana), serviu o objetivo principal de angariar dinheiro para as vítimas e famílias (ao todo, o fundo de emergência We Love Manchester já conseguiu juntar cerca de 11 milhões e 500 mil euros em donativos).

Com transmissão em direto para o mundo, o concerto ficará gravado na memória de todos com a artista a levar a homenagem ainda mais além. De acordo com o The Sun, a cantora e a sua equipa tatuaram o desenho de uma abelha – símbolo da revolução industrial da cidade – para nunca esquecerem as pessoas que foram vítimas nos ataques.

Ariana Grande ainda não mostrou se fez ou não a tatuagem, mas membros da produção da Dangerous Women tour mostraram o resultado final.

Veja em baixo: