Arquipélagos da Madeira e Açores também “responderam” a Trump

Os dias vão passando mas o tema viral de vídeos em resposta a Trump continua bem atual um pouco em todo o mundo.

“America First, Who Wants to be Second” surge na sequência do discurso de tomada de posse de Donald Trump enquanto 45º Presidente dos Estados Unidos. A lista de países que, em tom de humor, desenvolveram as suas versões já vai extensa e, praticamente a cada dia que passa, novos vídeos vão sendo divulgados pelas redes sociais.

Agora, foi a vez da Madeira e dos Açores apresentarem a sua “candidatura”.

Veja em baixo, mais duas “respostas” bem portuguesas.