Arquiteto do futuro hospital do Sul criticado por atrasos e gastos noutro projeto

Está a dar que falar, e pelas piores razões. O arquiteto selecionado para o projeto do futuro Hospital do Sul, o Südspidol, em Esch-sur-Alzette, tem sido alvo de críticas no âmbito da construção de um hospital em Viena. Além de estar atrasado, o projeto já ultrapassou o orçamento previsto. Razões de sobra para que o tema tenha estado em discussão no Parlamento luxemburguês.

Sentados à mesma mesa, a ministra da Saúde, Lydia Mutch, o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Emile Mayrisch, Georges Mischo, e o empreiteiro responsável pela obra falaram aos deputados da Comissão da Saúde sobre o projeto, com a ministra a garantir que os montantes previstos vão ser respeitados.

Os responsáveis explicaram que o planeamento das diferentes etapas do projeto foi acompanhado por especialistas luxemburgueses e estrangeiros. Algo que encaram como uma garantia de que os custos não vão ser ultrapassados.

O futuro Südspidol vai reagrupar três unidades hospitalares, situadas atualmente em Esch-sur-Alzette, Niederkorn e Dudelange. O projeto está orçado em cerca de 542 milhões de euros. O Estado irá arcar com 80% dos custos e a Caixa Nacional de Saúde (CNS) com os restantes 20%. Feitas as contas, o investimento público rondará os 433,5 milhões.

O projeto de lei sobre a construção do Hospital do Sul deverá ir a votos antes do verão. O arranque das obras está previsto para 2019, sendo que o hospital deverá abrir as portas em 2023.

Redação Latina (Foto: chd)