Arrendamento de apartamentos subiu 7 por cento num ano – atHome

Os preços médios no mercado de arrendamento urbano do Luxemburgo têm crescido, nos últimos anos, puxados para cima pelas rendas elevadas das regiões Sul e Centro.

Esta tendência é menos acentuada fora da capital e de Esch-sur-Alzette, as duas maiores cidades do país.

Arrendar hoje um apartamento na cidade do Luxemburgo custa, em média, 1.378 euros. Se for uma casa, o montante sobe para 2.357 euros.

Estes dados foram revelados no site de compra e venda de casas no Luxemburgo (atHome.lu).

Os apartamentos, com um ou dois quartos, são os que têm registado maiores aumentos (7%, entre 2016 e 2017).

Em relação ao arrendamento de casas, as de quatro e cinco quartos foram as que mais encareceram, com subidas de cerca de 8%, num ano.

No que diz respeito à venda de imobiliário antigo, observa-se um aumento, anual, de 5%, nos apartamentos, e de 2% nas casas.

Esta subida de preços resulta de um crescente aumento da procura.

Na conjuntura atual, o preço médio de um apartamento é de 421.027 euros. Se for uma casa, o montante sobe para 691.984 euros

