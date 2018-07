Arrendamento temporário. O que diz a lei?

Podem ser reservadas 300 casas ou apartamentos, no Luxemburgo, através do sistema Airbnb. As estimativas da Horeca apontam para uma média de cerca de 250.000 dormidas no ano passado, no grão-ducado, através do Airbnb. O fenómeno cresce, o país não legisla e, entretanto, o assunto já chegou ao Parlamento.

Mas, afinal, o que diz a lei luxemburguesa sobre este tipo de arrendamento? Num artigo publicado no mês passado, a plataforma AtHome.lu faz um apanhado das obrigações legais e regras em vigor.

Em primeiro lugar, importa esclarecer quem é que pode arrendar o seu apartamento em plataformas como o Airbnb. Segundo o AtHome, os proprietários são livres de o fazer, ao passo que os inquilinos estão obrigados a respeitar o contrato de arrendamento.

Em matéria de obrigações legais, o AtHome lembra que é obrigatório declarar os rendimentos, já que os rendimentos oriundos do arrendamento temporário são considerados lucros comerciais e têm, por isso, de ser declarados à administração das contribuições diretas. A partir dos 25.000 euros anuais, o proprietário passa a pagar IVA.

Para arrendar um quarto ou um apartamento durante algumas noites, é também necessário registar os bens na administração comunal, preencher um formulário de alojamento e respeitar as regras de higiene e segurança.

É isto que, segundo o AtHome, diz a lei nacional sobre o arrendamento temporário, não havendo qualquer regra sobre o caso específico do Airbnb. O setor da hotelaria queixa-se de concorrência desleal, razão que levou a deputada Claudine Konsbruck, do CSV, a dirigir uma pergunta parlamentar sobre a matéria ao ministro da Economia, Étienne Schneider.

Redação Latina