Arrendar um T0 no Luxemburgo custa quase 1 000 euros

Os preços do imobiliário no grão-ducado não param de aumentar. Nos últimos dias temos vindo a dar conta dos valores médios da habitação, com base em mais de 21 mil anúncios publicados no atHome.lu, o maior portal de compra e venda de bens imobiliários no Luxemburgo.

Hoje destacamos os chamados estúdios. Para arrendar um T0 no país é preciso dispor de um orçamento superior a 900 euros. A média nacional da renda que os senhorios pedem por um estúdio é exatamente de 935 euros.

Ainda segundo os dados do atHome, as rendas dos T0 e T1 (apartamento com um quarto) foram as que registaram as maiores subidas nos últimos 12 meses (entre março deste ano e o mesmo mês de 2017). O valor médio das rendas dos apartamentos com um quarto aumentou 4% e o dos estúdios 5%.

Note-se que para arrendar um apartamento – a partir de um cálculo sobre todo o tipo de superfície – é preciso pagar 1 385 euros por mês. No caso das casas, o valor médio nacional da renda é de 2 498 euros.

Redação Latina