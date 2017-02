Assalto G4S: Tribunal de Recurso mantém 22 anos de prisão para três arguidos

O Tribunal de Recurso confirmou hoje as penas decretadas em primeira instância, no julgamento do assalto à mão-armada à empresa G4S, em Gasperich.

Três dos quatro arguidos foram condenados a 22 anos de prisão efetiva. O quarto acusado foi ilibado, a exemplo do que tinha ditado a sentença de maio de 2016.

O assalto à mão-armada à G4S aconteceu a 4 de abril de 2013. Os indivíduos recorreram a explosivos para forçar a entrada na empresa, mas foram surpreendidos pela polícia, que frustrou o assalto.

Os homens, armados com metralhadoras Kalaschnikov, não hesitaram em disparar sobre os agentes e foram detidos após uma longa perseguição policial que pôs o país em alvoroço.

Redação Latina