Assalto num restaurante ‘fast-food’ na rua de Beggen

Um restaurante de uma cadeia de ‘fast-food’ na rua de Beggen, na cidade do Luxemburgo, foi assaltado esta segunda-feira à tarde, por volta das 17:00. Segundo a polícia grã-ducal, um homem entrou no restaurante, ameaçou uma das funcionárias com uma faca, roubou o dinheiro que se encontrava na caixa registadora e pôs-se em fuga. Ninguém ficou ferido no assalto.

Com a ajuda de várias testemunhas, a polícia conseguiu identificar o suspeito, tendo-o detido em sua casa, não longe do restaurante.

O Ministério Público ordenou a detenção do indivíduo. Na operação foram ainda apreendidos a arma branca e o dinheiro roubado no assalto.

Redação Latina