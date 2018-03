Assalto relojoaria: Polícia divulga imagens dos assaltantes

A polícia grã-ducal divulgou imagens dos dois suspeitos, que ontem assaltaram uma relojoaria na cidade do Luxemburgo. Trata-se de fotografias captadas pelas câmaras de videovigilância do estabelecimento, durante o assalto. Uma das imagens consiste num retrato-robô de um dos suspeitos.

As fotografias podem ser consultadas no final deste artigo, no site police.public.lu, bem como nas páginas da polícia nas redes sociais Facebook e Twitter. Qualquer informação sobre o paradeiro dos indivíduos deve ser transmitida às autoridades.

O assalto aconteceu na manhã de ontem, por volta das 11:30, quando dois homens encapuzados entraram numa relojoaria, da rua Phillippe II, no centro da capital. Os suspeitos estavam armados e ainda chegaram a disparar. Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros, ao ser atingida por uma pistola Taser.

Foi lançada uma grande operação policial para tentar deter os dois indivíduos, que acabaram no entanto por conseguir fugir.

Durante a fuga, os suspeitos terão trocado de viatura, segundo os testemunhos recolhidos pela polícia. Inicialmente seguiam a bordo de um Renault Mégane preto, com matrícula francesa, veículo que terão trocado a determinada altura por uma carrinha BMW verde, cuja matrícula começava por “M”.

Sobre os suspeitos, e além das imagens divulgadas pela polícia, sabe-se que ambos falam francês.

Redação Latina (Foto: policia grã-ducal)